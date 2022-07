Fonnefeesten zoekt extra sfeerbeheerders

Lokeren/Waasmunster Lokerse liberalen restaure­ren graf oud-burgemees­ter Beuckel

Op de begraafplaats van de Ruiter in Waasmunster hebben Open Vld Lokeren en Liberga (Liberale Erfgoedvereniging Georges Anthuenis) het graf van Karel Beuckel in ere hersteld. De liberaal was burgemeester van Lokeren tussen 1879 en 1890.

15 juli