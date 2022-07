Fietser (76) gereanimeerd na aanrijding

Lochristi Kunstexpo ‘Achter Glas’ krijgt vervolg in Zeveneken

De cultuurdienst van Lochristi is op zoek naar locaties in Zeveneken die een raam ter beschikking willen bestellen voor de kunstexpo ‘Achter Glas’. Van zondag 18 september tot en met zondag 6 november vindt de 3de editie van deze openluchttentoonstelling plaats in het hart van Zeveneken.

14 juli