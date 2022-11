Ferm Heiende krijgt Sint over de vloer

LOKEREN Opnieuw vrijspraak voor KBC in witwaszaak rond Lokerse onderne­mers­fa­mi­lie

KBC is opnieuw vrijgesproken in de witwaszaak rond een Lokerse ondernemersfamilie. Volgens speurders was de bank mededader omdat ze niet aan de alarmbel trok toen grote sommen geld uit Zwitserland op de rekeningen van de familie verschenen. Het hof van beroep bevestigt hiermee een eerder vonnis en stelt dat er geen bewijs is van kwaad opzet. De familieleden die vervolgd werden, betaalden een miljoenenschikking aan het gerecht. Zij verschenen nooit voor de strafrechter.

