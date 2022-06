Ferm Heiende blaast 100 kaarsjes uit

Daknam Etienne (69) pent geschiede­nis Daknam neer in boek: “Nostalgie van tijd voor gemeentefu­sie herbeleven”

Voor de fusie met Lokeren in 1977 was Daknam het kleinste onafhankelijk dorpje van het Waasland. Geboren en getogen in Daknam wil Etienne De Witte de tijd van toen terug tot leven wekken. ‘Daknam, Mijn Pittoresk Dorpje’ verschijnt eind november. “De pastoor, onderwijzer en champetter vormden de ‘Heilige Drievuldigheid’. De mensen keken naar hen op.”

17 juni