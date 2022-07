Femma Spoele viert uitgesteld jubileumfeest

“In 2012 werd een nieuwe naam gelanceerd, Femma, en sedert enige tijd gaan we verder onder de naam Femma Wereldvrouwen, omdat we duidelijk willen open staan voor alle vrouwen uit de samenleving”, zegt Christine Ongena van Femma Spoele. “Wat eind 2020 onze jubileumviering van 40 jaar Femma Spoele moest zijn is uiteindelijk zomer 2022 geworden. Samen met onze leden blikten we terug naar wat Femma vroeger allemaal betekende voor onze leden en de hele samenleving en hebben dit passend gevierd met een etentje in het Biznis-hotel. Onze afdeling wil verder werken met de nadruk op vriendschap, vorming en inzet.”