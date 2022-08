Feestzaal Ons Vermaak viert 100-jarig bestaan met expo over Eksaards caféleven: “Van authentieke toog tot oude caféspelen”

EksaardeFeestzaal Ons Vermaak, in Eksaarde beter gekend als De Blauwe Zaal, bestaat een eeuw. Om dat te vieren, stelde Georges Tallir in samenwerking met Luc Gheldof en Noël Van den Brande een tentoonstelling samen over de geschiedenis van het Eksaards caféleven vanaf 1830.

Tien jaar na de opening van het gelijknamige café opende de Liberale Partij in 1922 in de Bautschoot in Eksaarde feestzaal Ons Vermaakt. “Tot op vandaag is de feestzaal in handen van een coöperatieve vennootschap. De 644 aandelen zitten verdeeld over een 40-tal aandeelhouders”, weet Luc Geldhof. De feestzaal werd mee opgericht met de steun van de familie Hereman, bekend van koffiebranderij Estrella uit Eksaarde en de familie Lippens uit Moerbeke-Waas.

“In Feestzaal Ons Vermaak werd er gefeest en gedanst. Er stond een groot draaiorgel en op het bevrijdingsbal, na de Tweede Wereldoorlog, kon je er over de koppen lopen.” Later werden er geregeld wipschietingen, gaaibollingen en andere bals georganiseerd. En ook de beruchte fuiven van studentenclub Salamander en de Mestfest-fuiven van de jeugd van Eksaarde staan in het geheugen gegrift. Vandaag is de Blauwe Zaal nog steeds een ontmoetingsplek voor familie- en verenigingsfeesten en ook de thuishaven van trappistenclub Nostergaudium, Latijns voor ‘Ons Vermaak’. “De tijd dat enkel liberalen hier een voet binnenzetten, is al lang voorbij.”

Caféleven

Omdat er relatief weinig materiaal bewaard is gebleven over de Blauwe Zaal wordt de eeuwviering van de feestzaal gekoppeld aan een tentoonstelling over het Eksaards caféleven in samenwerking met Georges Tallir, die opgroeide op de Bautschoot recht tegenover de Blauwe Zaal. Hij werkte ook mee aan het boek ‘Blijven Hangen’ over het caféleven in Lokeren waar hij het deel van Eksaarde en Daknam voor zijn rekening nam. “Waar er in het verleden een veelvoud waren; telt Eksaarde vandaag – met Doorslaar meegerekend – nog slechts een handvol cafés”, weet Tallir. Voor de tentoonstelling sloegen ze de handen in elkaar met enkele Eksaardse verzamelaars. Zo kan je onder meer de prachtige authentieke toog van het voormalige café de Gulden Boom bewonderen of verschillende caféspelen uitproberen.

De tentoonstelling en het eeuwfeest lopen van vrijdag 12 tot en met maandag 22 augustus. De opening is voorzien op 12 augustus om 19 uur. De expo is te bezoeken van 13 tot en met 15 augustus en van 19 tot en met 22 augustus telkens van 10 tot 20 uur. Op 16, 17 en 18 augustus enkel op afspraak (0499 70 38 61).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.