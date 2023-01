Febe Poppe (22) finaliste Miss Flandrienne: “Verliefd geworden op wielrennen tijdens coronapandemie”

Via het magazine van de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) waar haar vader op geabonneerd is, las ze over de verkiezing van Miss Flandrienne. “Ik vond het een mooi initiatief om het vrouwenwielrennen in de kijker te zetten en daarom ben ik op de kar gesprongen”, vertelt Febe. “Mijn grote voorbeeld zijn Wout Van Aert en Lotte Kopecky.” Intussen maakt Febe sinds mei 2022 ook deel uit van de Wase fietsploeg ‘Ladies Cycling Team HOZ Beveren’ en met succes, want in een wedstrijd in Bornem haalde ze de eindwinst binnen.