Fans Lokeren-Temse boycotten verplaatsing naar KVK Westhoek: “Protest tegen draconische combiregeling”

“Er is een grote frustratie die steeds terugkomt, namelijk de combiregeling. Verplicht met de bus, gesloten loketten en een politiemacht waarbij je jezelf in oorlogsgebied waant”, klinkt het. De beslissing van het lokale bestuur van Ieper waar KVK Westhoek zijn thuisbasis heeft, valt de fans zwaar. “. Vorig seizoen mochten we met vrij vervoer afzakken en was er een ruime parking aanwezig, al waren toen de loketten al onbegrijpelijk dicht op wedstrijddag. Bij aankomst waanden onze fans zich zowaar in de loopgraven van Eerste Wereldoorlog. Een indrukwekkende politiemacht was op post om de pakweg 250 uitsupporters ‘welkom te heten’. Na de wedstrijd waren onze fans zelfs nog zo bereidwillig om de nadarhekken rondom het stadion mee te helpen opruimen en iedereen ging tevreden huiswaarts. Iedereen dacht: volgend seizoen zullen ze daar wel soepeler zijn na deze vlekkeloze editie. Het feit dat er zonder enige aanleiding strenge maatregelen worden opgelegd én dat ons de bewegingsvrijheid wordt ontnomen, dat pikken wij niet langer”, aldus de fans. “Sporting heeft altijd een trouwe aanhang gehad op verplaatsing, maar met een combiregeling zie je soms de gekste taferelen van fans die van thuis uit tientallen kilometers moeten terugrijden om de bus te nemen en terug. Bij deze nemen wij als supportersclubs en Authentics zijnde onze verantwoordelijkheid en willen wij een signaal geven.”