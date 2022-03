Familie Vervaet trekt aardbeiseizoen op gang

Aan de automaat van het familiebedrijf in Doorndonkeindeken kan je in ruil voor 4 euro een bakje met de heerlijke rode vruchten mee naar huis nemen. Een prijs die deze zomer wellicht nog zal zakken tot 3 euro. “Voor de start van het nieuwe seizoen hebben we ons automatenhuisje ook vernieuwd en van parkeerplaatsen voorzien. Traditioneel starten we het aardbeiseizoen midden maart. Door de hoge energieprijzen hebben we de voorbije weken minder gestookt, maar gelukkig was het mooi weer en hebben we een zachte winter achter de rug”, zegt Vervaet. Normaal zijn de verse aardbeien beschikbaar tot het einde van het jaar. “Als de energieprijzen blijven zoals ze nu zijn, gaan we wel moeten bekijken of we de productie tot eind december behouden.”