Familie Van Brussel opent meest duurzame carwash van het Waasland: “Meer dan 90% van water wordt hergebruikt”

Al sinds 1985 baten Erwin Van Brussel (58) en Ann Van Damme (56) de electrozaak Eldi uit aan de Gentse Steenweg. In 1988 opende ze daarnaast ook een carwash. Ook zoon Thomas Van Brussel (33) is intussen al een tijdje aan boord van de familiezaak die dit jaar een miljoeneninvestering deed in de ingebruikname van een nieuwe en hypermoderne carwash in de voormalige Hyundai-garage die paalde aan hun zaak.

Waterrecuperatie

Dankzij de investering kunnen in Carwash Van Brussel dubbel zoveel voertuigen gewassen worden in vergelijking met vroeger. Elke auto heeft een doorlooptijd van zo’n 4,5 tot 5 minuten voor hij volledig gewassen is. “Maar we zijn zonder twijfel ook de meest duurzame carwash van het Waasland”, stipt Thomas aan. “Meer dan 90 procent van het water, dat afkomstig is van regenwaterrecuperatie en een waterput, vangen we op voor hergebruik.” Om een idee te geven op een normale dag is er in de carwash zo’n 80.000 liter water in omloop. Vader en zoon Van Brussel lieten op de grote daken van hun handelspanden ook 500 zonnepanelen installeren om volop in te zetten op hernieuwbare energie.