Familie in Thuis: na zoon, maakt ook dochter van Bart ‘Waldek’ Van Avermaet opwachting in soap

Een vader en dochter, en eerder ook een zoon/broer, die hun opwachting maken in de best bekeken soap van het land: het is een unicum. Zit acteertalent in de genen ten huize Van Avermaet? “Als kind gingen we al vaak mee naar het toneel, maar wat we ons vooral herinneren hoe papa van alles een verhaaltje maakte. Een boekje voorlezen voor het slapen gaan? Dat ging opzij om zelf een verhaal te verzinnen. Hetzelfde met spelletjes die we speelden. Dat narratieve hebben we met de paplepel meegekregen”, vertellen Eve en Vic.