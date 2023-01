Familie Daeyaert trekt na 200 jaar stekker uit Lokerse bakkerij: “Afscheid met pijn in het hart”

Het verhaal van Bakkerij Daeyaert begon in 1816 en werd telkens verdergezet van vader op zoon. Stamvader Petrus D’haeyaer vestigde de eerste familiezaak aan de Antwerpse Steenweg. De banketbakkerij zou later verhuizen naar het Zand en de Eekstraat, om in 1958 de deuren te openen op de huidige locatie aan de Groentemarkt. Die winkel werd geopend door Willy Daeyaert en Jenny Bogaert. In 1996 lieten zij de zaak over aan hun kinderen Guy en Rosette. De zaak was mijlenver bekend voor zijn speculaaskoeken, marsepein, het Sint-Laurentiusgebak en de Lokerse Vlaaien. Acht jaar geleden sloeg het noodlot echter toe toen bakker Guy werd getroffen door een zware hersenbloeding. Guy belandde in een lange coma en zou nadien nooit meer de oude worden. Hij overleed twee jaar geleden op 61-jarige leeftijd.

Volledig scherm Een foto uit de oude doos: vader Willy en zoon Guy Daeyaert aan de bekende bakkerszaak op de Groentemarkt. © De Spiegeleir

Afscheid

Het bakkersgeslacht Daeyaert stopte helaas daar al, maar Rosette en haar schoonzus Gerlinda Smet vonden toch een oplossing om de winkel open te houden. “Dankzij bakkerij De Rycke uit Elversele (Temse) konden we de zaak wel nog verderzetten en onze klanten van lekker brood, koeken en patisserie voorzien, maar nu bakker De Rycke zelf gestopt en overgenomen is, hebben we beslist definitief te stoppen met onze bakkerszaak in Lokeren. Het is een afscheid met pijn in het hart. We willen al onze klanten bedanken voor hun steun en vertrouwen in al die jaren”, zegt Rosette.

Het pand op de Groentemarkt zal op termijn te koop komen. Wat de nieuwe bestemming wordt is daarom dus nog onduidelijk. “We willen eerst wachten tot de ingrijpende werken aan de Groentemarkt afgerond zijn”, verduidelijkt Rosette. Zelf blijft ze nog even aan de slag tot aan haar pensioen. “Ik ga verder op zelfstandige basis en zal collega-bakkers bijspringen die op zoek zijn naar helpende handen.” Het sluiten van bakkerij Daeyaert betekent een nieuwe aderlating voor het handelsleven op de Groentemarkt nadat de afgelopen jaren ook andere bekende zaken zoals bloemenhandel Heliotroop en Talonbar de deuren sloten. Al is er in het pand van die laatste zaak intussen wel nieuw leven.

De naam Daeyaert zal overigens niet volledig verdwijnen uit het collectief geheugen in de Durmestad. Met dank aan het Lokerse stadsmuseum waar sinds 1987 een bakkersmuseum is terug te vinden op initiatief van wijlen Willy Daeyaert.

Volledig scherm Zus Rosette Daeyaert trekt als laatste telg van het bakkersgeslacht de stekker uit de familiezaak. © Yannick De Spiegeleir

