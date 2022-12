Ex-voetballer Steven (33) blinkt uit op WK Triatlon in Abu Dhabi: “10 uur trainen per week voor of na dagtaak”

Steven, die in het dagelijks leven aan de slag is bij de Lokerse Volvo-garage Charels en in bijberoep ook nog bijklust als zelfstandig garagist, combineert zijn dagtaak in aanloop naar het WK met trainingssessies die wekelijks zo’n 10 uur in beslag nemen. “Ik heb bovendien ook nog een vrouw en twee kinderen. Gelukkig krijg ik van Sarah, Finn en Levi de vrijheid om mij uit te leven in mijn sport”, vertelt hij.

In Abu Dhabi mat Steven zich met de beste amateur-triatleten in de leeftijdscategorie van 30 tot 34-jarigen van over de hele wereld en wist hij ondanks zijn prille ervaring in de sport een twaalfde plaats te bemachtigen. En dat in zware omstandigheden, want in het hete Abu Dhabi schommelde de temperatuur tussen de 30 en 32 graden Celsius. “De triatlon houdt in dat 1,5 kilometer zwemt, 40 kilometer fietst en 10 kilometer loopt. Het is een zogenaamde Olympische triatlon. Ik heb mij vooral onderscheiden in het fietsen en lopen, want bij het zwemmen kwam ik pas als 31ste uit het water, maar ik kon dankzij een inhaalbeweging toch nog opklimmen tot de twaalfde plaats.”