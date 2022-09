Etienne (77) wordt geflitst met 79 km/u met zijn... tuintractor, en dat al voor de tweede keer: “En zeggen dat ik er nooit de weg mee opga”

Eind vorig jaar kreeg Etienne al eens een absurde flitsboete in zijn bus. Toen was hij volgens de ordediensten om 21.19 uur geflitst op de Maaseikweg in het Limburgse Bree met 77 kilometer per uur met zijn tuintractortje met nummerplaat ETR494. “Onmogelijk, want ik ga met mijn tuintractortje nooit de baan op en het rijdt maximaal 30 kilometer per uur. Ik gebruik het om onder andere hout te vervoeren op de weide achter mijn tuin”, vertelde Etienne daarover aan onze krant. De lokale politie bevestigde toen dat het bijna 100 procent zeker om een authentieke brief ging en dat er een menselijke fout in het spel moest zijn. Achteraf bleek het om een Finse wagen met dezelfde nummerplaat te gaan, zo vernam Etienne van de rechtbank van Tongeren. Hij kreeg ook de boodschap dat hij de boete niet moest betalen. Finse nummerplaten hebben een witte achtergrond met zwarte kentekens.

Onmogelijk

Groot was zijn verbazing toen hij recent opnieuw een flitsboete in de bus kreeg, andermaal uit het verre Limburg. Opnieuw zou zijn tractortje van het merk Agria de boosdoener zijn. “Deze keer zou ik zogezegd geflitst zijn op de Westerring in Genk richting Diepenbeek met een snelheid van 79 kilometer per uur. Dat is nog sneller en verder van mijn huis dan de vorige keer en bovendien onmogelijk met dit voertuig. Om een dergelijke afstand af te leggen mijn tractortje, als ik dat al zou willen, zou ik minstens vijf uur op de baan moeten tuffen om ter plaatse te geraken, want het is ongeveer 150 kilometer rijden tot daar.”

Klachtenbrief

Etienne is uiteraard niet van plan om de gevorderde boete van 62,06 euro te betalen. “Vorige keer kon ik er nog inkomen dat het avondlicht voor een mogelijke verwarring zou zorgen, maar deze keer was het klaarlichte dag en toch heeft men de minitractor opnieuw verward met de Finse wagen. Ik hoop écht dat het de laatste keer is geweest, want het is niet leuk om een flitsboete in de bus te krijgen, waar je niks mee te maken hebt. Mijn klachtenbrief ligt al klaar om de boete aan te vechten.”

