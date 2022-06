Etienne (69) pent geschiedenis Daknam neer in boek: “Nostalgie van tijd voor gemeentefusie herbeleven”

DaknamVoor de fusie met Lokeren in 1977 was Daknam het kleinste onafhankelijk dorpje van het Waasland. Geboren en getogen in Daknam wil Etienne De Witte de tijd van toen terug tot leven wekken. ‘Daknam, Mijn Pittoresk Dorpje’ verschijnt eind november. “De pastoor, onderwijzer en champetter vormde de ‘Heilige Drievuldigheid’. De mensen keken naar hen op.”

Het was een fototentoonstelling in 2016 over de geschiedenis van Daknam die Etienne op het idee bracht om in zijn pen te kruipen. “De tentoonstelling bracht heel wat belangstelling op de been. Ik ben ze zelf ook drie dagen op rij gaan bezoeken, maar een expo wordt nadien ook terug afgebroken. Met een boek hou je iets tastbaar over. Mijn doel is om mensen het nostalgisch gevoel te laten herbeleven.” Dat er interesse is mag blijken, want in Daknam wonen vandaag zo’n 1.000 mensen en er hebben al 200 mensen vooraf ingetekend om een exemplaar te krijgen van de publicatie.

Volledig scherm Een foto uit 1906 van het kerkplein van Daknam toen er nog geen bomen op het plein stonden. © Walter Anthuenis

Veldwachter

Als zoon van Edmond De Witte, die veldwachter was in Daknam tot 1972, kon Etienne sowieso putten uit persoonlijke herinneringen. Daarnaast kon hij ook een beroep doen op het fotoarchief van Walter Anthuenis, één van de organisatoren van de fototentoonstelling destijds. “En ik heb ook een aantal mensen geïnterviewd en onderzoek gedaan in het stadsarchief”, vertelt hij.

Het boek speelt zich grotendeels af in de tijdsspanne tussen 1940 en 1977: het jaar van de fusie met Lokeren. “Wist je dat Daknam op zowat 50 jaar tijd slechts twee gemeenteraadsverkiezingen hield: in 1920 en 1964. Voor de 700-tal inwoners die het dorp toen kende waren er 7 politici nodig: een burgemeester, twee schepenen en vier gemeenteraadsleden. Vaak werd een functie doorgegeven van vader op zoon.”

Volledig scherm Edmond De Witter, vader van Etienne, was veldwachter in Daknam. © Etienne De Witte

Vals paspoort

Het boek is doorspekt met anekdotes over Daknam. Etienne vertelt het verhaal achter de dichtgemetselde vensters van de toenmalige ‘nonnenschool’, waar de Broederschool vandaag gehuisvest is in Daknam-dorp. “Omdat een non er op dag vandoor was gereden met een man op een brommer werden alle vensters dichtgemaakt zodat er geen contact meer mogelijk was.” De auteur diepte ook een verhaal op van zijn vader die een blanco paspoort uit het gemeentehuis meenam voor een krijgsgevangene soldaat die in Frans-Vlaanderen gevangen zat door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Met een pakje kleren en het vals paspoort zijn de ouders naar ginder getrokken en konden ze hun zoon bevrijden. Na de oorlog heeft zijn moeder mijn vader een bedankingsbriefje geschreven dat ik in het boek heb verwerkt.”

‘Daknam, Mijn Pittoresk Dorpje’ verschijnt eind november. Je kan voorinschrijven op het boek door te mailen naar etiennedw@telenet.be met je naam, adres en telefoonnummer met vermelding van het aantal gewenste exemplaren. De prijs zal maximaal 25 euro bedragen naargelang het aantal voorinschrijvingen. De opbrengst wordt geschonken aan Kom op Tegen Kanker.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.