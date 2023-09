Enkel tickets in voorverkoop voor bekertopper tussen Lokeren-Temse en Beerschot

N-VA bezorgd over criminali­teit in station van Lokeren: “Vragende partij voor meer controles”

Vorige week nog slaakte de NMBS een noodkreet omwille van de stijgende criminaliteit in haar stations en de situatie in het station Brussel-Zuid. N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman uit Dendermonde en Lokers N-VA-gemeenteraadslid Manu Diericx stellen dat de situatie zich niet beperkt tot Brussel. “Uit de cijfers die ik opvroeg bij de minister van Binnenlandse zaken blijft dat er ook in Lokeren nog werk aan de winkel is”, zegt Roggeman.