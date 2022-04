Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Waasmunster Bestuurder scheurt met 212 kilometer per uur over E17 in Waasmun­ster en krijgt zware straf

Een man is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro voor een zware snelheidsovertreding. Op de E17 in Waasmunster werd hij geflitst met een snelheid van maar liefst 212 kilometer per uur.

8 april