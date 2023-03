Eindelijk busverbinding op komst voor Lokerse industriezones aan E17: “Stad en bedrijven al jaren vragende partij”

Het was gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck (N-VA) die de kat de bel aanbond met de vraag over een aangereden slagboom in de Dieptestraat nabij industriezone E17/3. Die slagboom moet het zwaar verkeer van de industrieparken uit de omliggende woonstraten weren. “Dit is het zoveelste incident met een aangereden slagboom die wordt aangereden. Het is al zeker de derde keer op een jaar tijd. Wat plant de stad hieraan te doen?”, aldus het raadslid.

Schepen Van Rysselberghe liet optekenen dat een robuustere veiligheidsconstructie moest wijken voor de slagboom zodat buslijn 49 in de toekomst langs de Dieptestraat kan rijden. “De bestaande buslijn 49 naar Zelzate wordt doorgetrokken tot het industriepark en Zele”, bevestigt de schepen. “Over het incident met de slagboom kan ik meegeven dat de daders zijn gevat en dat zij de rekening zullen gepresenteerd krijgen. Bovendien gaan we de slagbomen in de industriezone uitrusten met camera’s.”

Volledig scherm Gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck aan de afgereden slagboom. © Yannick De Spiegeleir

De stad, was samen met de bedrijven in de industriezone, al langer vragende partij om een verbinding met het openbaar vervoer te creëren tot in het industriepark. De Lijn 49 zal om het uur halt houden aan de carpoolparking. “Bovendien zullen de bussen ook passeren langs woonstraten in Lokeren-Zuid. Een goede zaak voor bewoners die het openbaar vervoer willen nemen richting Zele. Daarnaast zullen er in het kader van het nieuwe vervoersplan, dat eigenlijk al in voege had moeten zijn, ook shuttlebusjes rijden tussen de carpoolparking en het station van Lokeren in het kader van vervoer op maat. Op die carpoolparking komt er een zogenaamd Hoppin-punt waar je ook gebruik zal kunnen maken van deelfietsen en een deelwagen.”

Mobiliteitsonderzoek

De mobiliteit in en rond de industriezone is al langer een aandachtspunt. Enkele maanden geleden maakte de stad ook bekend dat er een mobiliteitsonderzoek loopt met een bevraging bij de bedrijven. ““Via het mobiliteitsonderzoek zal er op bedrijfsniveau gepeild worden, werknemer per werknemer, met welk vervoersmiddel de mensen zich naar het werk verplaatsen en bekeken worden welke alternatieven er mogelijk zijn voor woon-werkverplaatsingen”, liet schepen Stefan Walgraeve (Open Vld) toen optekenen. De stad voert dat onderzoek uit in samenwerking met Vereniging van Lokerse Industriëlen (VLI), Voka en de provincie Oost-Vlaanderen.

Volledig scherm De bus zal stoppen ter hoogte van de carpoolparking nabij industriezones E17/3 en E17/4. © Yannick De Spiegeleir

