Eerste kunstgrasveld op sportsite Heirbrug: “Continu bewateren is niet meer te verantwoorden in tijden van schaarste”

LokerenOp de sportsite Heirbrug in de Heilige Geestmolenstraat werd zaterdag het allereerste kunstgrasveld ingespeeld. Volgens het stadsbestuur zullen er in de toekomst nog velden volgen. “Want kunstgras is altijd bespeelbaar en periodes van aanhoudende droogte zoals deze zomer, komen steeds frequenter voor.”

Verschillende oorzaken liggen aan de basis van de keuze voor kunstgrasvelden. “Het wordt het steeds moeilijker om natuurgrasvelden in goede staat te houden”, legt schepen voor Sport en Jeugd Marjoleine de Ridder (CD&V) uit. “Sinds 2004 is het niet meer toegestaan om pesticiden te gebruiken voor het onderhoud van natuurgrasvelden. Een terechte beslissing in kader van volksgezondheid en milieu, maar een bijkomende uitdaging voor gemeenten en voetbalclubs die op andere manieren – vaak duurder of minder efficiënt – trachten de grasmatten in goede staat te houden. Ook periodes van aanhoudende droogte zoals we die deze zomer hebben gekend, komen steeds frequenter voor.”

Altijd bespeelbaar

Een tweede voordeel is dat kunstgrasvelden altijd bespeelbaar zijn. “Ze hebben een constant hoge kwaliteit en vragen minder onderhoud dan een natuurgrasveld. Het spreekt voor zich dat een kunstgrasveld niet ingezaaid, bemest, belijnd of afgereden moet worden en altijd zorgt voor het best mogelijke spelplezier. Doordat het veld altijd in topconditie blijft, kan er ook meer op gespeeld worden. Want ondanks de grote variëteit in het Lokerse sportaanbod, blijft voetbal een grote aantrekkingskracht hebben bij onze Lokerse jeugd”, weet de Ridder. “De druk op onze voetbalterreinen is bijzonder ook groot. Met dit initiatief verhogen we de capaciteit en bieden we bij slechte weersomstandigheden een kwaliteitsvol alternatief voor onze Lokerse voetballertjes.”

Capaciteit verhogen

De locatie voor het terrein is alvast ideaal. De Heirbrugsite ligt nabij het centrum van de stad. Het oorspronkelijke SK-terrein is nog steeds in beheer van Stad Lokeren waardoor de vele voetbalinitiatieven in Lokeren hier gebruik van kunnen maken. Er zijn verschillende clubs die hun thuisbasis hebben op deze site zoals FC Daknam, Juve Lokeren (de overkoepelde jeugdwerking van FC Daknam en SKL Doorslaar), Femina en drie Walivo-ploegen. Zij zullen het vaakst op het terrein vertoeven. Maar daarnaast kan het veld op de vrije uren ook gehuurd worden door andere initiatieven via de sportdienst van de stad. Het terrein is voorzien van ledverlichting en kan dus ook na zonsondergang maximaal benut worden.

Geen rubber maar kurk

Het kunstgrasveld werd aangelegd door de firma Scheerlinck uit Merchtem voor de prijs van 561.982 euro. Tussen de 6.996 vierkante meter kunstgrasvezels werden kurkkorrels gestrooid voor een natuurlijk speelgevoel. “Vanuit ecologisch oogpunt werd geopteerd voor een kurk in plaats van rubber infill. Kurk is biologisch afbreekbaar en kan gerecycleerd worden zonder giftige afvalstoffen. Bovendien vermindert kurkgranulaat de temperatuur van het kunstgras, er is geen geurhinder en het geeft een natuurlijke uitstraling.” Het terrein heeft daarnaast een waterdoorlaatbare fundering met overloop naar een grote wadi naast het terrein om bij grote hoeveelheden neerslag het terrein droog te kunnen houden.

Burgemeester Filip Antheunis (Open Vld) toont zich ook tevreden: “Kunstgrasvelden zijn een grote investering maar de meerwaarde is enorm. Ondanks de moeilijk economische situatie bleef de kostprijs en de uitvoeringstermijn binnen de perken. We zijn dan ook blij dat we het terrein bij de aanvang van het voetbalseizoen kunnen afleveren.”

