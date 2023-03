Eerste hulp bij grote levensvragen: directeur met rust Eddy Impens helpt je al wandelend op weg

“Ga ik verder in mijn huidige job of zoek ik een nieuwe uitdaging?” “Is mijn huidige partner wel de ware?” “Wat is de zin van mijn leven?” Iedereen krijgt in zijn of haar leven wel eens te maken met belangrijke levensvragen en dilemma’s. Eddy Impens uit Lokeren wil mensen op weg helpen naar een antwoord als filosofisch consulent. “Door de juiste vragen te stellen, wil ik mensen helpen om alles op een rijtje te zetten.”

Tijdens zijn actieve loopbaan klom Eddy Impens op van psychiatrisch verpleegkundige tot algemeen directeur van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate. Nog voor zijn pensionering in 2020 startte hij met de studies filosofie aan de Universiteit van Antwerpen en kwam zo in aanraking met de functie van filosofisch consulent. “Ik wil na mijn pensionering graag nog een steentje bijdragen aan de maatschappij. Zo geef ik nog zes uren per week les op een secundaire school in de buurt, maar ook mensen helpen als filosofisch consulent spreekt me aan omdat je de filosofie en de levenskunst zo naar de praktijk kan brengen.”

Levensvragen

“In Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten zijn filosofische consulenten al gemeengoed, maar in België is het beroep nog onbekend”, vertelt de Lokeraar. En wanneer zet je de stap naar een filosofisch consulent? “Met fysieke kwalen zoals een bronchitis trek je naar je huisarts en aan het einde van een consultatie laat je misschien vallen dat je worstelt met het leven, maar daar heeft een huisarts vaak geen tijd voor. Als je kampt met allerhande levensvragen is een filosofisch consulent misschien wel de persoon die je zoekt”, legt Eddy uit. “Voor alle duidelijkheid: ik behandel geen mensen met een hulpvraag, bijvoorbeeld die lijden aan een depressie. Dat is een taak van de geestelijke gezondheidszorg.”

“Uiteraard kan je voor belangrijke levensvragen ook soms terecht bij mensen die dichtbij je staan in je omgeving, maar het kan ook verrijkend zijn om eens in gesprek te gaan met iemand buiten je vertrouwde omgeving. Uiteraard met respect voor ieders privacy.”

Vroedvrouw

Bij voorkeur gaat Eddy al wandelend in gesprek met zijn klanten. “Al wandelend praten in de natuur zorgt voor de nodige rust. Na vijf gesprekken of sessies plan ik sowieso een evaluatie in. Ik bied mensen voor alle duidelijkheid geen pasklare oplossingen of antwoorden aan. Ik spiegel me graag aan Socrates. Die vergeleek zichzelf met een vroedvrouw die vrouwen een kind helpt baren. Door te luisteren naar mensen en nieuwe vragen te stellen bij de vragen die ze zelf hebben, leid je hen naar nieuwe inzichten en antwoorden.”

Eddy schetst het voorbeeld van iemand die door de hoge druk crashte op het werk. “Uiteraard gaat die persoon zichzelf dan de vraag stellen of hij die functie nog wil uitoefenen. Dat kan een antwoord zijn, maar een ander mogelijk antwoord is dat die persoon zijn functie op een andere manier gaat uitoefenen.”

Voor meer informatie kan je contact opnemen via eddy.impens5@skynet.be Voor een intakegesprek betaal je 30 euro en per sessie betaal je 50 euro.

