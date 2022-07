Eerst seksspeeltjes shoppen, daarna afkoeling zoeken met een ijsje: student Guillaume (24) plaatst al derde automaat

LokerenHet automatenpark in de Brandstraat in Lokeren is een nieuwe telg rijker. Na automaten in Eksaarde en Moerbeke brengt Het Vredegerecht – De Zoete Uitspraak zijn artisanaal ijs nu ook aan de man op de grens van Lokeren met Zele. “We willen mensen een vers ijsje laten eten waar en wanneer ze dat willen”, zegt Guillaume Schepens (24).

Verse gerechten, desserts, bloemen, gekoelde drankjes, snacks en zelfs seksspeeltjes waren er al langer te verkrijgen in de automaten in de Brandstraat en aan dat gamma worden nu dus ook ijsjes toegevoegd. Achter het initiatief zitten de ondernemers van Edelweiss in Doorslaar en De Zoete Uitspraak, de zaak die huist in het statige kasteel Van Duyse: het voormalige vredegerecht in Lokeren.

IJs en room

“Onze twee andere automaten aan Doorndonkeindeken in Doorslaar bij aardbeienbedrijf Vervaet en de Ledestraat in Moerbeke bij uienbedrijf Ongena doen het uitstekend”, zeggen Genevieve Schepens en haar zoon Guillaume, die samen met Nadine Martens het succesvolle duo vormt achter het ijsjesverhaal van Het Vredegerecht. “We bereiden ons ijs met melk van landbouwfamilie Audenaert, room en echte vanillestokken volgens het geheim recept van Nadine. Met deze derde locatie willen we voorbijgangers, maar ook mensen die in het industriepark werken de kans geven een vers ijsje te eten voor, na of tussen hun werkshifts.”

Chinees

Voor een vers potje ijs met vanille, butter scotch, pistache of een van de vele andere smaken betaal je 4,5 euro, een liter vers ijs kost tussen 12 en 14 euro. Er zijn ook ijstaarten te verkrijgen. “Om in te spelen op ieders behoeften, bieden we ook vegan en lactosevrij ijs aan”, verduidelijkt Guillaume, die zijn activiteiten in de familieonderneming combineert met masterstudies Oosterse Talen – Chinees. “Met die kennis wil ik later ook aan de slag gaan in de ondernemerswereld.”

Verwarming en verkoeling

In de Brandstraat prijkt de automaat van De Zoete Uitspraak naast de seksspeeltjesautomaat. “Na wat opwarming kunnen de mensen hier nu ook terecht voor verkoeling met een eerlijk ijsje”, lachen Genevieve en Guillaume. Om de nieuwe automaat te vieren, verloot De Zoete Uitspraak een ijstaart. Meer info op de Facebookpagina van de zaak.

