Een van de eerste seksspeeltjesautomaten in Vlaanderen is groot succes: “Taboe doorbreken tussen brood- en drankautomaat”

LokerenDe Waalse groep Babylon Love Shop, die via tien winkels seksspeeltjes verdeelt, plaatste in de Brandstraat in Lokeren één van de eerste Belgische seksspeeltjesautomaten. Sinds de opstart blijkt het een schot in de roos. “Het onderwerp blijft nog te vaak in de taboesfeer hangen”, zegt Claudia Heyvaerts van Babylon Love Shop.

Babylon Love Shop is al verschillende jaren erg succesrijk met erotiekwinkels in Wallonië (Gosselies, Bergen en Doornik) en Noord-Frankrijk (Lille, Lens, Calais en Ronq). In 2018 nam de groep in Aartselaar, Wetteren en Roeselare ook drie winkels over van het failliete postorderbedrijf Pabo.

Uit het ruime assortiment koos Babylon voor de automaat een veertigtal verschillende producten. “De goedkoopste items zijn batterijtjes”, zegt Claudia Heyvaerts. “De erbij horende vibrators zijn al beschikbaar vanaf 13 euro. Ook de masturbators worden behoorlijk vaak uit de automaat gehaald. Het duurste product is de Magic Wand met 20 vibratorstanden en 8 intensiteiten voor veelvuldig orgastisch genot. Betalen kon tot voor kort enkel contactloos, maar nu kunnen klanten ook pinnen en met cash geld betalen, waardoor we het assortiment nog kunnen aanvullen met enkele duurdere producten.”

Lichamelijk liefdesleven

“Mensen zijn obsessief met hun gezondheid bezig”, legt Claudia Heyvaerts uit. “Daar horen niet alleen yoga, sport en een gezonde voeding bij, maar ook een leuk lichamelijk liefdesleven. Rode oortjes als het over seks gaat, zijn niet meer van deze tijd. Terecht natuurlijk want, zoals blijkt uit alle onderzoeken en enquêtes is een leuke seksualiteitsbeleving één van de pijlers van een gelukkig leven.” Met een aanbod van meer dan 7.000 producten in de winkels, waar klanten de producten kunnen voelen en ruiken en veel uitleg kunnen krijgen van de winkelverantwoordelijken, en op internet, wil Babylon Love Shop daartoe bijdragen. “Met de aankleding van de winkels, de open gesprekken over klantenbehoeften, en onze duidelijk ambitie om aan de wensen van iedereen - koppels, vrijgezellen, hetero’s, de LGBTQ+’s, mensen met een handicap, fetichisten, BDSM-fanaten, jongeren en ouderen- tegemoet te komen, maken we elke dag duidelijk dat seks gewoon een natuurlijke behoefte is, zoals honger en dorst, en dat er heel wat leuke producten op de markt zijn om ten volle van seksuele beleving te genieten. Maar toch blijft de drempel voor sommigen te hoog. Onze automaat is een aanvullend instrument om de drempel te verlagen. Hij staat letterlijk tussen de automaten die brood, snoep en drank aanbieden. Dat versterkt de boodschap dat alles wat met seks te maken heeft niet naar een donker hoekje moet.”

Brood en seksualiteit

Heyvaerts stelt vast dat tevreden klanten op alle uren van de dag de weg naar de automaat vinden. ““Dat de mensen hem in het oog krijgen als ze brood gaan kopen, helpt dus zeker ook om seksualiteit gewoon deel uit te laten maken van het dagelijkse leven. We blijven uiteraard de verkoopcijfers evalueren, maar de eerste resultaten zijn bijzonder positief. De kans is dan ook groot dat we op nog meer locaties een automaat met populaire sexspeeltjes zullen plaatsen. Ik zie geen reden waarom de automaten niet even vertrouwd zouden worden als de condoomautomaten van Durex.”

Meer info: automaat@babylonloveshop.com.