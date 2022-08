Echtgenote van overleden Frank D.V. over de tikkende tijdbom die haar ex-minnaar was: “Hij heeft me vooraf zelfs het pistool nog laten zien”

Moerbeke/Wachtebeke Joris Everaert ontdekt recordkolo­nie van 102 rosse vleermui­zen in Heidebos

Afgelopen weken is bij onderzoek in het Heidebos in het Oost-Vlaamse Wachtebeke een record-kolonie van wel 102 rosse vleermuizen gevonden. Nooit eerder zijn in Vlaanderen zoveel rosse vleermuizen in één oude holle boom gevonden.

15:08