Echtgenote van neergeschoten Frank D.V. vreesde dat afgewezen minnaar iets van plan was: “Hij heeft me vooraf zelfs het pistool nog laten zien”

Moerbeke Bankneutra­le automaat op komst in Moerbeke

Onlangs besliste KBC om haar geldautomaat in Moerbeke weg te halen, nadat andere banken dit eerder ook al deden. Daardoor blijft er op dit moment maar 1 automaat meer over in Moerbeke. De gemeente heeft echter bevestiging gekregen dat er een bankneutrale automaat op komst is in Moerbeke.

18 augustus