E17 richting Gent vrijgemaakt na ongeval in Lokeren

HOE ZOU HET NOG ZIJN MET… oud-kinesist Stany Rogiers (73): “Als een wereldster voor je in haar badjas verschijnt, slik je toch even”

Na een vroegtijdig einde van zijn voetbalcarrière verrichtte Stany Rogiers als kinesist pionierswerk bij Sporting Lokeren. Later nam hij de ontluikende gouden generatie onder handen bij de Rode Duivels. De Lokeraar vertelt honderduit over zijn carrière, zijn passie voor de fiets en het masseren van een Amerikaanse wereldster in een Brussels hotel. “Moussa Dembélé heeft Kompany, toen op de top van zijn kunnen, eens volledig zot gedraaid op een training.”