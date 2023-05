Drie kwartier file op E17 vanaf Waasmunster richting Gent door ongeval ter hoogte van Lokeren

Spaargids.be Geen roerende voorhef­fing en slechts eenmalige instapkos­ten: het beleggings­fonds en de tak23-beleggings­ver­ze­ke­ring afgewogen

Stel: je wil beleggen en je bank stelt je een beleggingsfonds voor. Of: je wil beleggen en je verzekeringsmakelaar stelt je een tak23-beleggingsverzekering voor. Wat is het verschil? En wanneer is wat de beste keuze? Spaargids.be zoekt het voor je uit.