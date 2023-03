“Door yoga kreeg ik mijn levens terug op de rails”: Philippe (56) stelt deuren open van Yogaschool Eksaarde

Toen Philippe dertig jaar geleden zelf voor de eerste keer in aanraking kwam met yoga en de kunst van het mediteren was hij op de dool. “Ik was een leerling die nooit in iets geïnteresseerd was en psychisch eigenlijk een wrak omdat ik niet wist waar naartoe met mijn leven”, doet hij zijn verhaal. Op aanraden van een vriend ging hij yogalessen volgen aan een vermaard instituut in Duitsland. “Het is dankzij die stap dat ik mijn leven terug op de rails heb kunnen zetten.” Ook topsporters geloven in yoga, want de Rode Duivels lieten zich tijdens het voorbije Wereldkampioenschap voetbal in Qatar nog beleiden door een meester in yoga, relaxatie- en ademhalingstechnieken.”