Directeur Staakteschool Piet Van Kerckhove onverwachts overleden: “Piet bleef tot laatste moment geëngageerd voor zijn school”

Lokeren WEERBE­RICHT. Lichte regen en bewolking in Lokeren vanochtend

Vandaag is het in Lokeren regenachtig en waait er een matige wind uit het zuiden. De regen begint rond 5 uur en zal ongeveer 18 uur aanhouden. De temperatuur wordt niet hoger dan 10 graden. Morgen is het bewolkt met hevige regenbuien en waait er een matige wind bij temperaturen van 10 graden.

20 december