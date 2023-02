Diericx (N-VA) vangt bot bij meerderheid met zwembadplan

LokerenOppositieraadslid Manu Diericx (N-VA) lanceerde namens zijn partij op de gemeenteraad een toekomstplan voor het nieuwe Lokerse zwembad dat momenteel in aanbouw is langs de Sportlaan. Hij pleit onder meer voor ochtend- en avondopeningen en een zwarte lijst voor overtreders. Sportschepen Marjoleine de Ridder (CD&V) liet weten dat de Lokerse sportdienst volop bezig is met de opmaak van een zwembadplan.