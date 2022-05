Dief breekt op één nacht in bij tal van handelszaken in omgeving Heirbrug

Lokeren Nicole D’hont trekt stekker uit Weggeefwin­kel ‘Veur Niet’: “Knoop doorgehakt door medische problemen”

Na vijf jaar houdt het verhaal van Weggeefwinkel Veur Niet in de Torenstraat in Lokeren op. Bezielster Nicole D’hont en haar man Luc Waege zien zich genoodzaakt tot de beslissing door gezondheidsproblemen. “De Weggeefwinkel was een deel van ons leven. We gaan iedereen missen.”

6 mei