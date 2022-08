Dertig anderstalige nieuwkomers sluiten zomerklas feestelijk af: “Jongeren Nederlands leren maar ook warm maken voor vrije tijdsaanbod”

Lochristi Eerste asfalt gelegd op fietspad Dorp-West

In Dorp-West in Lochristi is vandaag het eerste asfalt gelegd op het nieuwe fietspad. Op acht augustus begonnen de werken aan de fietspaden langs beide zijden van Dorp-Oost/Dorp-West. De klinkers worden langs beide zijden van de gewestweg (N70) vervangen door asfalt voor een beter fietscomfort.

23 augustus