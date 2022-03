De Vuyst vestigt wereldrecord met bod van 640.000 euro voor werk Gustave De Smet

voetbal tweede nationale A Lokeren-Tem­se ook niet voorbij Olsa Brakel: “Geen ramp gebeurd in de titel­strijd”

Twee toppers, even vaak puntenverlies. Lokeren-Temse geraakte één week na de nederlaag tegen Sparta Petegem ook niet voorbij Olsa Brakel en blijft zo achter met één op negen. De leidersplaats is (voor even?) uit het zicht. “Nu mogen we geen steken meer laten vallen”, weet Laurens Symons.

15 maart