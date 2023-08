De Tijdloze Dansant doet Fonnepark volstromen

RESTOTIP. Sól, het tijdelijke Nova: “De zomer die door je bord waait”

‘Sól’ is de nieuwe en tijdelijke horecazaak van chef-kok Guy De Jonghe en gastvrouw Tineke Maerevoet op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Het restaurant wil de ‘culinaire leegte’ vullen tijdens de verbouwingen van Nova, de in de Michelingids opgenomen zaak van het koppel. Wij gingen proeven of het nieuwe restaurant óók een plaats verdient in de lijst van gastronomische topadresjes.