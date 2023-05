De Springplank herdenkt slachtoffers Tweede Wereldoorlog met vredesduiven

“Mijn grootste held, wij zijn fier op jou”: pakkend afscheid van wielertoe­rist Johan (53), van de weg gemaaid door dronken bestuurder

“Je zou me nog leren rijden met de mobilhome, en opa worden”, vertelde Nel, de dochter van de verongelukte Johan Vergaert (53) in een overvolle aula van het crematorium Westlede in Lochristi. De voorzitter van Wielertoeristen Merelbeke overleed op 24 april, een dag nadat hij in Oudenaarde werd aangereden door een dronken bestuurder tijdens een ritje met zijn club. Mooie woorden weerklonken tijdens de plechtigheid: van zijn familie, maar ook van zijn fietsmakkers.