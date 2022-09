‘De Sakutrappers’ sluiten fietscampagne feestelijk af

“Gedurende de zomerperiode hebben alle bewoners van de verschillende woonzorgcentra zowel binnen als buiten gefietst”, vertelt algemeen directeur Bart D’hanis. “Na elke fietsbeurt kregen de bewoners een stempel op hun fietskaart. Dankzij Vélokeren konden we na afloop enkele tickets verloten voor het BK veldrijden dat op 15 januari 2023 in Lokeren zal plaatsvinden.”

In al woonzorgcentra werden woensdag bewoners en medewerkers op een leuk moment verrast. In Hof van Eksaarde kregen alle bewoners een leuke zelfgemaakte medaille en werden ze gesoigneerd met een super-de-luxe ontbijtbuffet met bubbels en gevulde croissants. In WZC Ter Durme was er optreden van Little Dixie en werd een show gebracht op een echte eenwieler. Ook kreeg het leuke wielercafé van WZC Ter Durme een bezoekje van de lokale wielerclub ’t Hemelrijk. Truitjes werden er niet uitgewisseld maar iedereen werd wel getrakteerd op een lekker pak friet. In Ter Moere vond tot slot ook een leuke Vlaamse kermis plaats. De bewoners konden verschillende volksspelen uitproberen en een lekkere suikerspin eten.