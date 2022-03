De Moazoart opent Digipunt in samenwerking met Technisch Atheneum: “Strijd aanbinden met digitale kloof”

“Met de digitale kloof wordt het verschil bedoeld tussen diegenen die kunnen profiteren van digitale technologie en zij die dit niet kunnen. De term is zowel van toepassing op maatschappelijk vlak tussen individuen, als op wereldschaal tussen technologisch meer en minder ontwikkelde landen”, zegt Kozeta Kullolli van ontmoetingshuis De Moazoart. “Reeds enkele jaren organiseren we in samenwerking met Ligo Waas & Dender computerlessen voor beginners. Maar nu gaan we een stap verder. Mede onder druk van de coronacrisis waarbij meer dan ooit digitaal wordt gewerkt, is de digitale kloof toegenomen. Denk maar aan het maken van online afspraken, digitale formulieren of Itsme om maar enkele voorbeelden te noemen. Ook in Lokeren merken we de stijgende vraag naar ondersteuning bij digitale problemen. Daarop willen wij nu samen met de studenten van het Atheneum een antwoord bieden.”