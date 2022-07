De Grande exposeert jazzportretten in Ter Durme

Johan De Grande is een grote jazzliefhebber en reist daarvoor al meerdere jaren voor geruime tijd naar de geboortestad van de jazz: New Orleans. Als hobbyfotograaf kan hij zich daar ook uitleven, onder andere op het jaarlijks French Quarter Fest, waar hij als fotograaf erkenning geniet van de lokale jazzmuzikanten en de professionele fotografen. Na 3 tentoonstellingen aan de Universiteit in het Roemeense Brasov, waar een aantal foto’s permanent blijven hangen, was in februari 2020 zijn eigen Lokeren aan de beurt met een tentoonstelling in het CC Lokeren. Johan stelde toen 30 portretten van jazzmuzikanten tentoon, genomen tijdens dit French Quarter Fest, over een periode van 10 jaar, telkens 3 foto’s per jaar. De foto’s zijn in zwart-wit om details, emoties en expressies te accentueren.