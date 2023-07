Dartstornooi op fandag Sporting Lokeren-Temse

Wat te doen in het Waasland en Dendermon­de dit weekend: van kermis en jaarmarkt in Opdorp tot droomfesti­val in Lokeren

Geen zin om thuis te blijven tijdens het weekend? Dan helpen wij je graag verder met vijf leuke weekendtips uit de regio Waasland en Dendermonde. Proef lekkers van foodtrucks in Dendermonde of trek met je kinderen naar een droomfestival in Lokeren. Onze tips voor het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 juli op een rij.