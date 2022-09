Dames petanqueclub Reynaert kronen zich tot Belgisch kampioen

Het was echter een spannend Belgisch kampioenschap. “Na een toch wel moeizame overwinning in de kwartfinale moesten ze in de halve finale partij geven tegen één van de favorieten Pc Pachy Waterloo . Dit werd een thriller waar we als ploeg de nodige vechtlust in huis hadden om ook deze wedstrijd winnend af te sluiten . Nu de finale , tegen Pc Saint-Servais die vooraf toch wel de gedoodverfde favoriet was. Het was een wedstrijd waar beide ploegen er duidelijk zin in hadden en petanque van de bovenste plank lieten zien , het was genieten van het begin tot het einde . Onze talrijke supporters keken nagelbijtend toe en toen was het zover , het verlossende punt werd gescoord en het feest kon beginnen , de damesploeg van Pc Reynaert Lokeren is Belgisch kampioen”, aldus een fiere voorzitter.