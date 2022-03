Crowdfunding moet interieurwinkel en koffiehuis Toon & Boon redden: “Overheid eist 9.760 euro coronasteun terug”

Toon & Boon is een atypisch ondernemersverhaal. Met een achtergrond in de interieurvormgeving droomde Toon er al langer van om een eigen interieurwinkel op poten te zetten met design van jonge Belgische en Nederlandse ontwerpers. Zijn tweelingzus Esther, die geboren werd met het syndroom van Down, droomde al van kindsbeen van een eigen koffiehuisje. Samen besloten ze hun grote droom te combineren en de grote sprong te wagen in oktober 2019. Amper een half jaar later brak de coronacrisis uit.

Webshop

Een flinke streep door de rekening. Toon en Esther vroegen coronasteun aan bij de Vlaamse overheid en kregen een bedrag van 9.760 euro toegekend. “Eind vorig jaar kregen we de boodschap dat we het bedrag terug moesten ophoesten omdat het jaar voordien te weinig RSZ hadden betaald. Een donderslag bij heldere hemel, want het geld hadden we gebruikt om onze vaste kosten te betalen en het voortbestaan van onze zaak te verzekeren”, zegt Toon. “Aangezien de horeca meer dan een jaar gesloten was hebben we meer ingezet op onze shop, een tijdelijke webshop gestart en zijn we met takeaway begonnen. Dit bracht natuurlijk extra kosten met zich mee zoals extra rekken, ruimer assortiment en meer stock. Maar ook meeneembekertjes, taartdozen, melkcupjes, apart verpakte suikertjes en ook nog vervanging van alle vervallen producten. Naast de 9.760 euro moeten we ook nog eens 100 euro administratieve kosten betalen. We zijn in overleg proberen gaan samen met onze boekhouder en het Neutraal Syndicaat voor zelfstandigen, maar vingen bot.”

Redden

De fikse som die ze nu terug moeten ophoesten, brengt het voortbestaan van de zaak in het gedrang. “Daarom hebben we een crowdfunding op poten gezet. Dit is de enige mogelijkheid waarmee we onze droom en dit mooie project nog kunnen redden. Naast ons droomproject is dit voor Esther ook haar dagbesteding”, verduidelijkt Toon. De actie bleef niet zonder resultaat, want intussen hebben klanten en sympathisanten van de winkel al meer dan 1.500 euro gestort op de online campagne. “

Om hun klanten te bedanken voor de steun krijgt elke gift vanaf 25 euro een persoonlijk bedankingskaartje. “We trakteren die mensen ook op een koffie of ander drankje als ze langskomen in de winkel. Bij een gift vanaf 100 euro geven we een exclusieve print weg die ontwerper Bartel Joseph speciaal voor deze steunactie gemaakt heeft. Bij een donatie vanaf 150 euro komt je naam permanent op één van onze koffietassen aan de muur te staan”, besluit Toon. Tot slot werpt Esther ook haar creatieve talent in de strijd: per 25 euro die je doneert, komt je naam de tombola van Toon & Boon terecht. De winnaar krijgt van Esther een uniek zelfgeschilderd portret van zichzelf of een persoon naar keuze.

Wie de actie zelf wil steunen, kan surfen naar deze link: https://steunactie.be/actions/view/help-toon-boon.

