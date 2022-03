Compact Disk Dummies komen naar Fonnefeesten

Naast de Compact Disk Dummies komen op zaterdag 13 augustus ook Zakdoek, The 925 en Amber Broos optreden in het Josephine Charlottepark. Ook de namen voor maandag 8 augustus liggen vast. Op die dag staan Les Négresses Vertes, The Wolf Banes, The Bluesbones en Bobalicious op de affiche van het gratis stadsfestival. Meer nieuwe namen volgen later.