Collabyrinth opent tweede escaperoom-spelkamer

LokerenDrie jaar na de eerste escape room in Lokeren opent Collabyrinth met ‘Room Service’ een tweede spelkamer. De opening was al langer gepland, maar de coronapandemie gooide roet in het eten.

In de tweede spelkamer reizen spelers terug in de tijd naar het jaar 1977 om er in het Hotel Lepus drie moorden te verhinderen en zo de geschiedenis voorgoed te veranderen. “‘Room Service’ is geen klassieke escape room waaruit je zo snel als mogelijk dient te ontsnappen. Het hoofddoel is om de uitgang te bereiken met een zo hoog mogelijke score”, zegt Bart De Smet van Collabyrinth.

In vergelijking met hun eerste kamer, zetten de makers deze keer in op de totaalbeleving en prikkelen ze elk van je zintuigen.

In het pand op de hoek van de Pieter Tackstraat en de H. Hartlaan te Lokeren kunnen spelers even ontsnappen aan de realiteit in een volledig gecreëerde parallelle wereld. Met ‘Pacific Flights’ openden Collabyrinth in 2019 zijn eerste escape room in Lokeren. Het grote succes van deze kamer en de vele positieve reacties deed de eigenaars snel beslissen om een tweede escape room op te richten. “De verplichte sluiting als gevolg van de coronapandemie zorgde er echter voor dat het idee voor de vervolgkamer even op de lange baan werd geschoven”, zegt Bart De Smet van Collabyrinth.

Maar uitstel is geen afstel. Na een voorbereiding van ruim 2,5 jaar openden de eigenaars deze zomer hun tweede spelkamer ‘Room Service’. In deze gloednieuwe kamer reizen spelers terug in de tijd, meer bepaald naar 1977. In dat jaar werd het charmante Hotel Lepus – Latijn voor haas en daarmee verwijzend naar de Lokerse konijnen- en hazenharennijverheid – opgeschrikt door drie gruweldaden. De dader kon ontsnappen en het hotel sloot de deuren. Het is aan jou en je team om binnen de 75 minuten de moorden te verhinderen.

Voor hun tweede kamer gooiden de escape room bouwers van Collabyrinth het over een andere boeg. Het hoofddoel is niet langer om zo snel als mogelijk te ontsnappen, maar wel om binnen de voorziene tijd een zo hoog mogelijk aantal punten bijeen te sprokkelen. Uitdagende en originele puzzels staan hierbij nog steeds centraal. Nieuw is dat er een extra gelaagdheid in het spel zit via een zijmissie. Daarenboven zetten de ontwerpers extra hard in op een spannende verhaallijn en een sterke beleving. Kosten noch moeite werden gespaard om de kamer gedetailleerd in te kleden en al je zintuigen te prikkelen.

Meer info en reservaties op www.collabyrinth.be Volg Collabyrinth op Facebook (www.facebook.com/CollabyrinthEscapeRoom) en Instagram (@collabyrinthescaperoom)

