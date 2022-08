Cobra The Impaler vervangt Psychonaut in Club Stubru

Wielrennen profs Rune Herregodts wint eerste rit in Ronde van Tsjechië: “De ploegmak­kers leefden mee tot de laatste meter”

Rune Herregodts (24) heeft weer toegeslagen. De prof van Sport Vlaanderen-Baloise was de snelste in de eerste rit van de Sazka Tour. Vrij vertaald: de Ronde van Tsjechië. Eerder in het seizoen won Herregodts al een rit in de Ruta del Sol. Beide overwinningen vertonen trouwens enkele gelijkenissen.

4 augustus