Clement (79) na 43 jaar op de planken toe aan afscheid bij De Sinfra’s: “Chris Van den Durpel zei dat ik verkeerde beroep koos”

Na twee jaar uitstel door corona staan De Sinfra’s vanaf volgende week donderdag eindelijk nog eens op de planken met hun productie Het Kerkhofclubje. Voor de laatste keer in meer dan 40 jaar amateurtheater kruipt Clement in de rol van onderhoudsman op het kerkhof.

“Toneel is een microbe die mij gegrepen heeft en nooit meer heeft losgelaten, maar nu is het welletjes geweest”, zegt Clement. “Het wordt moeilijker om teksten te memoriseren en ik wil in schoonheid afscheid nemen.” Al treedt de Lokeraar nog steeds met plezier op. Zo zal hij straks ook te zien zijn als Keizer Karel in de Dendermondse ommegang van het Ros Beiaard.

Black-out

Die ene keer dat hij een black-out had, zal hem altijd bijblijven. “Ik zal het nooit vergeten, want het is de nachtmerrie van elke acteur”, vertelt Clement. “Het was tijdens een scène waarin we rond de tafel zaten. Ineens was ik alles kwijt. Ik stond op en zei dat ik nog eventjes in de hof ging wandelen om achter het decor het script te lezen. Mijn tegenspelers vulden die lege tijd door op hun horloge te kijken. Ik kwam terug het podium op en het publiek heeft er nooit iets van gemerkt, tenzij misschien de doorwinterde toneelfans.

Volledig scherm LOKEREN toneelvereniging De Sinfra's Clement aan de zijde van de jonge Chris Van den Durpel. © rv

Verkeerde beroep

Clement bewaart ook mooie herinneringen aan zijn beginjaren bij de Sinfra’s. “Begin jaren tachtig was de jonge Chris Van den Durpel onze regisseur bij het stuk ‘Huwelijksreis zonder man’. In de flyer van het toneelstuk schreef hij achteraf dat ik voor het verkeerde beroep had gekozen.” Ook de moeder van schrijver Tom Lanoye zwaaide met lof naar Clement toen ze een stuk van de Sinfra’s regisseerde. “En wijlen Ann Petersen zei na een bezoek aan één van onze toneelstukken: jij bent op de planken geboren.” Clement werkte tot aan zijn pensioen bij het staalverwerkend bedrijf Sidmar, het huidige ArcelorMittal. “Ze hebben wel eens aan mijn mouw getrokken om beroepsacteur te worden, maar de onzekerheid schrikte me af.” Ook voor zijn laatste stuk werkt Clement samen met een gelauwerd man: Jacques Van Avermaet. “Een bekwame acteur en regisseur. Ik ben blij dat ik onder zijn vleugels mijn laatste stuk mag spelen.”

Het Kerkhofclubje gaat in première op donderdag 14 april. Er zijn 11 voorstellingen gepland tot en met 1 mei. Tickets zijn verkrijgbaar via www.lokeren.be/cultuur.

