City Trail integreert nieuwe locaties in parcours: “Woonzorgcentra en Optiek Sonck”

Lokeren Bengel­school in de bres voor gezin dat alles verliest in woning­brand: “Zoveel mogelijk hulpgoede­ren inzamelen”

Het Lokerse gezin dat donderdagnacht zijn hele inboedel in vlammen zag opgaan bij een hevige brand in de Schoolstraat, blijft niet in de kou staan. Basisschool Bengel, waar de 3-jarige zoon van het gezin in de kleuterklas zit, heeft een solidariteitsactie op poten gezet. “Van voedsel tot kledij. Ouders van ander leerlingen komen ons spontaan spullen brengen”, zegt directeur Nancy Van Hoye.

2 december