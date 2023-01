Chauffeur gewond na crash tegen verkeerssignalisatie op Zelebaan

Lokeren Bijna 1 op 4 te snel bij snelheids­con­tro­le zone 30 Grote Kaai

Bij bemande snelheidscontroles van de lokale politie in december reden van de 596 gecontroleerde voertuigen op de Grote Kaai er 131 sneller dan de toegelaten maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Eén laagvlieger reed 64 kilometer per uur.

23 januari