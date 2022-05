Chauffeur gaat even door het lint tegen pechstrookrijder op afrit van E17

Lokeren BELOOFD IS BELOOFD. Hoe ver staat het met de opvolger van het Durmebad? En welke toekomst is er weggelegd voor de Lokerse ziekenhuis­cam­pus?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Lokeren, waar een nieuw familiezwembad in de steigers staat en het oude postgebouw een nieuwe toekomst krijgt als toeristisch kantoor, stadsarchief en locatie om huwelijken te voltrekken.

