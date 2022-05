Chauffeur gaat even door het lint op afrit van E17: “Ik had nochtans niemand de pas afgesneden”

Het incident deed zich voor op de afrit Lokeren. Op beelden van een dascham is te zien hoe een bestuurder van een bestelwagen uitstapt recht op een andere wagen afloopt. Hij slaat eerst even hard op de motorkap en eist vervolgens dat de chauffeur zijn deur opent. Die weigert maar rijdt wel achteruit waarna het dispuut eindigt. Het slachtoffer zegt zelf niet te begrijpen waarom de man zo door het lint ging. “Ik was voor hem ingevoegd op de afrit maar heb hem nooit de pas afgesneden”, vertelt hij. “De auto’s waren aan het rijden en er was een gat waar ik perfect kon invoegen. De chauffeur van de bestelwagen zag dit blijkbaar anders. Hij is beginnen bumperkleven en op een bepaald moment is hij voorbijgestoken met een tweede camionette. Beide hebben me klemgereden waarna één van hen uitstapte. Ik had echt wel schrik. Daarom dat ik eerst probeerde om via de pechstrook weg te rijden. Toen dat niet lukte, ben ik achteruit gereden. Een andere bestuurder riep om op te houden en niet langer de weg te blokkeren.” Het slachtoffer van de agressie heeft voorlopig nog geen klacht ingediend bij de politie. “Maar ik heb wel het bouwbedrijf op de hoogte gebracht en gevraagd om hun werknemers hierover toch eens aan te spreken.”