CD&V en Fietsersbond geven fietsers applaus

Lokeren Bestuurder filmt met gsm ongeval op E17: ‘ramptoe­rist’ staat terecht voor politie­rech­ter

Z.I moest zich vrijdagochtend in de politierechtbank van Dendermonde verantwoorden nadat hij met zijn gsm een ongeval dat gebeurd was aan het filmen was op de E17 in Lokeren. Hij werd daarbij betrapt door de politie.

27 mei