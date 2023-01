Carnavalisten hijsen Prins Thierry I in het zadel

“Als ik mij verkleed ben ik tot alles bereid. Ze mogen mij zelfs in een roos konijnenpak steken”, verklaarde Thierry voorafgaand aan zijn verkiezing. In het sport- en jeugdcomplex zorgde hij voor een wervelende show: een voorsmaakje van het carnavalsweekend dat midden februari op de agenda staat. Al liep zijn verkiezing niet zonder slag of stoot, want Thierry sloeg zijn voet om in het heetst van de strijd. Voor carnavalsgroep de Kiekeboeboes wordt het sowieso een bijzondere editie, want zij mochten in de coronaperiode 33 kaarsjes uitblazen: een bijzonder getal in de carnavalswereld.